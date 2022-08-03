Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн

Отряд воинов во главе с Гюндузом захватывает особняк Алишера, а Сельджан, Бала и Гонджа отправляются на поиски сбежавших Айгуль, Зехре и Бурчин. В сражении между Османом и Алишером первый одерживает верх, и до слуха Дюндара доходит правда об убийстве его сына. Айгуль ранит Гонджу и вступает в борьбу с Балой.



Как решит поступить Дюндар с Алишером и кто выйдет победителем в женской дуэли, узнаем в 72 эпизоде сериала «Основание: Осман».


