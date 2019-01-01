Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Осман отпускает Колоноза и велит ему передать Янису, что они забирают Софью с собой. В суде все настроены против Гази и выдвигаются на его поиски. Колоноз и Софья рассказывают Кайи о том, кто ответственен за налет на Ени Пазар. Бала-хатун приходит в себя, и Осман незамедлительно признается ей в чувствах.



Кого обвиняют Софья с Колонозом и к какому решению подтолкнет Балу откровение Османа, узнаем в 15 серии приключенческого сериала «Основание: Осман». Русская озвучка и все серии уже доступны на онлайн-сервисе Wink в HD-качестве!



Сериал Основание: Осман 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.