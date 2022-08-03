Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн

Бала теряет сознание, но ей на помощь приходит незнакомка. Воины Османа объединяются с шейхом Эдебали и отправляются на поиски Гази и Балы-хатун. Сальвадор подслушивает разговор Яниса и Софьи — обсуждение плана нападения на Османа. Женщина, выходившая Балу в пещере, дает ей страшный прогноз на будущее.



Что повергло в шок Балу-хатун и удастся ли поисковому отряду вовремя найти Османа, узнаем в 44 эпизоде приключенческого сериала «Основание: Осман». Все серии доступны на онлайн-сервисе Wink в HD-качестве и на русском языке!

