Основание: Осман. Сезон 1. Серия 44
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
44-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Военный16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн

О сериале

Бала теряет сознание, но ей на помощь приходит незнакомка. Воины Османа объединяются с шейхом Эдебали и отправляются на поиски Гази и Балы-хатун. Сальвадор подслушивает разговор Яниса и Софьи — обсуждение плана нападения на Османа. Женщина, выходившая Балу в пещере, дает ей страшный прогноз на будущее.

Что повергло в шок Балу-хатун и удастся ли поисковому отряду вовремя найти Османа, узнаем в 44 эпизоде приключенческого сериала «Основание: Осман». Все серии доступны на онлайн-сервисе Wink в HD-качестве и на русском языке!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»