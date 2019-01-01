Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 35
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

О сериале

Болгай заявляется к Софье с телом Низаметдина и предлагает ей стать его наложницей. Осман приезжает в церковь, чтобы спасти Конура, но попадает в тщательно спланированную засаду. Батур бросает вызов Болгаю, а Гянджа приносит Осману дурные вести о Дюндар-бее. Монголы с раздором прибывают в Кайи.

Сможет ли племя во главе с Османом выдержать натиск монголов, узнаем в 35 серии исторического сериала «Основание: Осман». Первый сезон на русском языке доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы и в высоком разрешении!

