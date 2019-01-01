Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 67 смотреть онлайн

После церемонии бракосочетания Алишера и Айгуль Дюндар призывает племя встать на тропу войны. Осман сбегает из плена Балгая, попутно перебив воинов Боке. В особняке Алишера начинается сражение, которое прерывает Айгуль, выкинув красную вуаль.



Смотрите 67 серию турецкой исторической драмы «Основание: Осман» онлайн в хорошем качестве на Wink и узнайте, какая неожиданная встреча ожидает Османа после побега!

