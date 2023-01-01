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Популярные сериалы

Популярные сериалы

Современные популярные сериалы стали неотъемлемой частью нашей культуры. Это уже не только развлечение, но и отражение социального пространства, в котором мы живем. Одним из самых популярных жанров сериалов остается драма, которая затрагивает глубокие человеческие чувства и отношения, но также популярны и комедийные сериалы, романтические сериалы, детективные сериалы и многие другие. Самые популярные сериалы с высоким рейтингом, такие как «Игра престолов» и «Дом Дракона», привлекли внимание зрителей благодаря своим многослойным сюжетам и ярким персонажам. Комедийные сериалы тоже не теряют своей актуальности. Например, «Тетя Марта» и «Папины дочки. Новые» любимы многими семьями, их шутки и жизненные ситуации вызывают ностальгию и улыбки. Смешение жанров, таких как драма и комедия, создает уникальный опыт для зрителей, позволяя им эмоционально вовлекаться в сюжет — «Уловка-22», «Вампиры средней полосы», дорама «Гоблин». Не стоит забывать и об отечественных сериалах — «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Красная королева», «Большая секунда», в которых каждая серия заставляет задуматься о будущем и морали. Список пополнят и самые популярные турецкие сериалы «Черная любовь», «Великолепный век», «Совершенно другой», «Дилемма», «Постучись в мою дверь». Популярные сериалы 2024 года и не только продолжают развиваться, отражая актуальные тренды и проблемы общества, что делает их важным элементом массовой культуры. Смотреть популярные сериалы в хорошем качестве вы всегда сможете в онлайн-кинотеатре Wink!

Сериалы
Постер к сериалу Игра престолов 2011
9.5

Игра престолов

2011
Постер к сериалу Влюбленные 2023
9.3

Влюбленные

2023
Постер к сериалу Трон, отмеченный Богом 2022
9.5

Трон, отмеченный Богом

2022
Бесплатно
Постер к сериалу Вернуться в 1988 2015
9.3

Вернуться в 1988

2015
Бесплатно
Постер к сериалу Боевой континент 2018
9.4

Боевой континент

2018
Бесплатно
Постер к сериалу Неукротимый: Повелитель Чэньцин 2019
9.3

Неукротимый: Повелитель Чэньцин

2019
Постер к сериалу Путешествие к бессмертию 2020
9.4

Путешествие к бессмертию

2020
Бесплатно
Постер к сериалу Чернобыль 2019
9.1

Чернобыль

2019
Постер к сериалу Королева Чорин 2020
9.5

Королева Чорин

2020
Бесплатно
Постер к сериалу Любовь между феей и дьяволом 2022
9.4

Любовь между феей и дьяволом

2022
Постер к сериалу Чудо-доктор 2019
9.3

Чудо-доктор

2019
Постер к сериалу Учитель Ким, доктор Романтик 2016
9.5

Учитель Ким, доктор Романтик

2016
Постер к сериалу Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс 2022
9.0

Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс

2022
Постер к сериалу Последний человек 2016
8.0

Последний человек

2016
Постер к сериалу Кроссфаер 2020
9.2

Кроссфаер

2020
Постер к сериалу Настоящий детектив 2014
8.8

Настоящий детектив

2014
Постер к сериалу Призрачный доктор 2022
9.5

Призрачный доктор

2022
Постер к сериалу Мама (Корея) 2018
9.1

Мама (Корея)

2018
Бесплатно
Постер к сериалу Импровизаторы 2023
9.4

Импровизаторы

2023
Бесплатно
Постер к сериалу Императрица Ки 2013
9.4

Императрица Ки

2013
Бесплатно
Постер к сериалу Мышь 2021
9.2

Мышь

2021
Постер к сериалу Потомки солнца 2016
9.6

Потомки солнца

2016
Бесплатно
Постер к сериалу Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку 2021
9.6

Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку

2021
Постер к сериалу Путешествия Чангэ 2021
9.4

Путешествия Чангэ

2021
Постер к сериалу Предложение 2022
8.9

Предложение

2022
Постер к сериалу Демон 2016
9.6

Демон

2016
Постер к сериалу Воскресший Эртугрул 2014
9.2

Воскресший Эртугрул

2014
Постер к сериалу Шифр 2018
9.4

Шифр

2018
Постер к сериалу Хилер 2014
9.4

Хилер

2014
Бесплатно
Постер к сериалу Запретная любовь 2022
9.1

Запретная любовь

2022
Постер к сериалу Убей меня, исцели меня 2015
9.4

Убей меня, исцели меня

2015
Бесплатно
Постер к сериалу Повар императора 2015
9.2

Повар императора

2015
Бесплатно
Постер к сериалу Далекие странники 2021
9.3

Далекие странники

2021
Бесплатно
Постер к сериалу Мой идеальный незнакомец 2023
9.3

Мой идеальный незнакомец

2023
Постер к сериалу Отряд Хваран 2016
9.5

Отряд Хваран

2016
Бесплатно
Постер к сериалу Слово пацана. Кровь на асфальте 2023
9.4

Слово пацана. Кровь на асфальте

2023
Постер к сериалу Алп-Арслан: Великий Сельджук 2021
9.1

Алп-Арслан: Великий Сельджук

2021
Бесплатно
Постер к сериалу Удушающая сладость, заиндевелый пепел 2018
9.4

Удушающая сладость, заиндевелый пепел

2018
Постер к сериалу История девятихвостого лиса 2020
9.6

История девятихвостого лиса

2020
Бесплатно
Постер к сериалу Пробуждение: Великие Сельджуки 2020
9.1

Пробуждение: Великие Сельджуки

2020
Постер к сериалу Силиконовая долина 2014
8.8

Силиконовая долина

2014
Постер к сериалу Любовь напрокат 2015
9.1

Любовь напрокат

2015
Постер к сериалу Дьявольский судья 2021
9.3

Дьявольский судья

2021
Постер к сериалу Мой мистер 2018
8.8

Мой мистер

2018
Бесплатно
Постер к сериалу Цветок зла 2020
9.4

Цветок зла

2020
Бесплатно
Постер к сериалу Почему женщины убивают 2019
9.1

Почему женщины убивают

2019
Постер к сериалу Королева Сондок 2009
9.1

Королева Сондок

2009
Бесплатно
Постер к сериалу Новичок 2018
9.2

Новичок

2018