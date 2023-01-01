Мышь (Сериал 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+86 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+85 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+83 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+74 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+64 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+82 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+78 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+70 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+67 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+84 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+73 ми�н
Мышь
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+64 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+68 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+84 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+76 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+65 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+74 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+73 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+64 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+101 мин
Мышь
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
В мире, где психопатов могут вычислять на генетическом уровне, опытный детектив и полицейский-новичок ищут печально известного серийного убийцу. Корейская дорама с Ли Сын-ги.
Корейские ученые открывают ген, по которому можно с вероятностью 99% предсказать, станет ли человек психопатом. В это время страна потрясена новостями о жестоком маньяке-убийце, на счету которого уже множество жертв. Во властных кругах всерьез обсуждают возможность учредить принудительные аборты в случае, если у ребенка обнаружат склонность к психопатии, однако в результате голосования от идеи отказываются. Спустя 10 лет детектив Ко Мучхи, которого все еще преследуют жуткие детские воспоминания, пытается поймать убийцу-психопата. Тем временем его напарник, новичок-полицейский Чжон Парым, сталкивается с серийным убийцей лицом к лицу. Они еще не знают, что оказались втянуты в нечто большее, чем простое расследование.
Оставайтесь на Wink, чтобы погрузиться в мрачные тайны жестокого разума. «Мышь» — дорама, смотреть онлайн которую можно на нашем сервисе уже сейчас.
Все сезоны сериала Мышь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.