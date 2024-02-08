Мышь (сериал, 2021) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

В мире, где психопатов могут вычислять на генетическом уровне, опытный детектив и полицейский-новичок ищут печально известного серийного убийцу. Корейская дорама с Ли Сын-ги.



Корейские ученые открывают ген, по которому можно с вероятностью 99% предсказать, станет ли человек психопатом. В это время страна потрясена новостями о жестоком маньяке-убийце, на счету которого уже множество жертв. Во властных кругах всерьез обсуждают возможность учредить принудительные аборты в случае, если у ребенка обнаружат склонность к психопатии, однако в результате голосования от идеи отказываются. Спустя 10 лет детектив Ко Мучхи, которого все еще преследуют жуткие детские воспоминания, пытается поймать убийцу-психопата. Тем временем его напарник, новичок-полицейский Чжон Парым, сталкивается с серийным убийцей лицом к лицу. Они еще не знают, что оказались втянуты в нечто большее, чем простое расследование.



