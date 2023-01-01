Наследники. Дар крови
Wink
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Наследники. Дар крови
9.42024, Наследники. Дар крови 1 сезон
Фэнтези16+
Внукам великого волшебника суждено изменить мир магии. Фэнтези-сериал с Оксаной Акиньшиной

Наследники Дар крови (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Отечественный фэнтези-сериал о семействе магов с Оксаной Акиньшиной. «Наследники. Дар крови» смотреть онлайн можно будет в онлайн-кинотеатре Wink. Главные детские роли исполнили звезды сериалов «Любопытная Варвара» и «Хэдшот».

Маги и обычные люди научились жить вместе в современном мире — все благодаря усилиям великого волшебника, который пожертвовал жизнью ради этого. Одна из его дочерей Надежда выходит замуж за обычного человека, хирурга по имени Роман, и в браке у них рождается трое детей. Чтобы защитить свою семью от преследования со стороны других магов, Надежда пытается выкрасть особое кольцо своего отца — но ей не удается, и женщина исчезает. А тем временем у ее детей начинают проявляться первые магические способности, что не ускользает от внимания сотрудников Отдела магической безопасности.

Смогут ли Роман и его дети дать отпор преследователям и выяснить правду о Надежде? Сериал «Наследники. Дар крови» 2024 года можно посмотреть без рекламы в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Фэнтези

Рейтинг

8.9 IMDb