Наследники Дар крови (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

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Отечественный фэнтези-сериал о семействе магов с Оксаной Акиньшиной. «Наследники. Дар крови» смотреть онлайн можно будет в онлайн-кинотеатре Wink. Главные детские роли исполнили звезды сериалов «Любопытная Варвара» и «Хэдшот».



Маги и обычные люди научились жить вместе в современном мире — все благодаря усилиям великого волшебника, который пожертвовал жизнью ради этого. Одна из его дочерей Надежда выходит замуж за обычного человека, хирурга по имени Роман, и в браке у них рождается трое детей. Чтобы защитить свою семью от преследования со стороны других магов, Надежда пытается выкрасть особое кольцо своего отца — но ей не удается, и женщина исчезает. А тем временем у ее детей начинают проявляться первые магические способности, что не ускользает от внимания сотрудников Отдела магической б�езопасности.



Смогут ли Роман и его дети дать отпор преследователям и выяснить правду о Надежде? Сериал «Наследники. Дар крови» 2024 года можно посмотреть без рекламы в хорошем качестве на Wink.



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