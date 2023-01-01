Наследники Дар крови (Сериал 2024 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+52 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+53 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 3
- 16+46 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 4
- 16+44 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 6
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 7
- 16+41 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 9
- 16+39 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 10
- 16+41 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 11
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Отечественный фэнтези-сериал о семействе магов с Оксаной Акиньшиной. «Наследники. Дар крови» смотреть онлайн можно будет в онлайн-кинотеатре Wink. Главные детские роли исполнили звезды сериалов «Любопытная Варвара» и «Хэдшот».
Маги и обычные люди научились жить вместе в современном мире — все благодаря усилиям великого волшебника, который пожертвовал жизнью ради этого. Одна из его дочерей Надежда выходит замуж за обычного человека, хирурга по имени Роман, и в браке у них рождается трое детей. Чтобы защитить свою семью от преследования со стороны других магов, Надежда пытается выкрасть особое кольцо своего отца — но ей не удается, и женщина исчезает. А тем временем у ее детей начинают проявляться первые магические способности, что не ускользает от внимания сотрудников Отдела магической б�езопасности.
Смогут ли Роман и его дети дать отпор преследователям и выяснить правду о Надежде? Сериал «Наследники. Дар крови» 2024 года можно посмотреть без рекламы в хорошем качестве на Wink.
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