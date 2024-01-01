Наследники. Дар крови (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

1 сезон сериала «Наследники. Дар крови» вы можете смотреть на стриминге Wink. Приключенческое фэнтези от создателя сериала «Ивановы-Ивановы» с Оксаной Акиньшиной.



В первом сезоне мы знакомимся с главными героями: волшебницей Надеждой и ее семьей — мужем Романом и тремя детьми. Героиня — дочка могущественного волшебника, который пожертвовал своей жизнью, чтобы маги могли сосуществовать в мире с обычными людьми. Надежда догадывается, что ее суперспособности могли передаться детям, и, чтобы обезопасить свою семью от преследований, она пытается выкрасть кольцо отца из хранилища артефактов. Но ее план не удается, она исчезает, а ее муж и дети остаются один на один с магией.



Смогут ли внуки великого мага освоить магические способности и дать отпор всем, кто будет за ними охотиться? Сериал «Наследники. Дар крови» смотреть онлайн без рекламы можно в онлайн-кинотеатре Wink.



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