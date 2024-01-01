Наследники. Дар крови (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

1 сезон сериала «Наследники. Дар крови» вы можете смотреть на стриминге Wink. Приключенческое фэнтези от создателя сериала «Ивановы-Ивановы» с Оксаной Акиньшиной.



В первом сезоне мы знакомимся с главными героями: волшебницей Надеждой и ее семьей — мужем Романом и тремя детьми. Героиня — дочка могущественного волшебника, который пожертвовал своей жизнью, чтобы маги могли сосуществовать в мире с обычными людьми. Надежда догадывается, что ее суперспособности могли передатьс�я детям, и, чтобы обезопасить свою семью от преследований, она пытается выкрасть кольцо отца из хранилища артефактов. Но ее план не удается, она исчезает, а ее муж и дети остаются один на один с магией.



Смогут ли внуки великого мага освоить магические способности и дать отпор всем, кто будет за ними охотиться? Сериал «Наследники. Дар крови» смотреть онлайн без рекламы можно в онлайн-кинотеатре Wink.



Сериал Наследники 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.