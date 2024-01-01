Наследники. Дар крови (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+52 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+53 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 3
- 16+46 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 4
- 16+44 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 6
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 7
- 16+41 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 9
- 16+39 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 10
- 16+41 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 11
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
1 сезон сериала «Наследники. Дар крови» вы можете смотреть на стриминге Wink. Приключенческое фэнтези от создателя сериала «Ивановы-Ивановы» с Оксаной Акиньшиной.
В первом сезоне мы знакомимся с главными героями: волшебницей Надеждой и ее семьей — мужем Романом и тремя детьми. Героиня — дочка могущественного волшебника, который пожертвовал своей жизнью, чтобы маги могли сосуществовать в мире с обычными людьми. Надежда догадывается, что ее суперспособности могли передатьс�я детям, и, чтобы обезопасить свою семью от преследований, она пытается выкрасть кольцо отца из хранилища артефактов. Но ее план не удается, она исчезает, а ее муж и дети остаются один на один с магией.
Смогут ли внуки великого мага освоить магические способности и дать отпор всем, кто будет за ними охотиться? Сериал «Наследники. Дар крови» смотреть онлайн без рекламы можно в онлайн-кинотеатре Wink.
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