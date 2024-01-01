Наследники. Дар крови (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о трех могущественных сестрах из мира магов — Вере, Надежде и Любови, отец которых отдал жизнь за союз с людьми. Надежда отказалась считать людей равными себе, поэтому маги объявили на нее охоту. Спасает девушку обычный человек, хирург Роман, в которого она и влюбляется. Однако, после рождения их третьего ребенка, преследователи находят семью и убивают Надежду. Отцу удается спрятать детей и скрыть от них правду происхождения. Но спустя семь лет в их жизни появляется жестокая сестра Надежды, которая хочет забрать силу племянников и стать сильнейшим магом в мире.



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