9.42024, Наследники. Дар крови. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези16+
Наследники. Дар крови (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+52 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+53 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 3
- 16+46 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 4
- 16+44 мин
Наследники. Дар крови
�Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 6
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 7
- 16+41 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 9
- 16+39 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 10
- 16+41 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 11
- 16+42 мин
Наследники. Дар крови
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
История о трех могущественных сестрах из мира магов — Вере, Надежде и Любови, отец которых отдал жизнь за союз с людьми. Надежда отказалась считать людей равными себе, поэтому маги объявили на нее охоту. Спасает девушку обычный человек, хирург Роман, в которого она и влюбляется. Однако, после рождения их третьего ребенка, преследователи находят семью и убивают Надежду. Отцу удается спрятать детей и скрыть от них правду происхождения. Но спустя семь лет в их жизни появляется жестокая сестра Надежды, которая хочет забрать силу племянников и стать сильнейшим магом в мире.
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Рейтинг
8.9 IMDb