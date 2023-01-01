Покорение дворца Яньси (Сериал 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Покорение дворца Яньси» — китайский исторический сериал в стиле «Императрицы Ки», одну из главных ролей в котором исполнил Кевин Сюй — звезда дорам «Арсенал военной академии» и «Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку».



XVIII век. Время правления Цяньлуна из династии Цин. Вэй Инло проходит через суровые испытания, чтобы попасть во дворец. Девушка всеми силами пытается узнать правду о смерти старшей сестры и отомстить виновникам, но для этого ей необходимо выжить в Запретном городе — месте, где процветают интриги и предательства, а наложницы готовы на все, чтобы получить благоволение императора. Наказания и смертельные опасности преследуют служанку на каждом шагу, но благодаря своему остроумию и хитрости она становится близкой подругой императрицы Фучи, а затем и объектом вожделения самого правителя Поднебесной.



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