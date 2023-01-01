Покорение дворца Яньси. Сезон 1
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Покорение дворца Яньси
1-й сезон

Покорение дворца Яньси (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.42018, Yan xi gong lue 70 серий
Мелодрамы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В исторической дораме вы познакомитесь с жизнью наложниц в Запретном городе и узнаете об интригах в китайском гареме во времена правления императора Цяньлуна. Не пропустите сериал «Покорение дворца Яньси» — смотреть в хорошем качестве его можно на Wink!

В первом сезоне служанка Вэй Инло устраивается работать во дворец, чтобы раскрыть тайну смерти любимой сестры и найти виновников этой трагедии. Благодаря своему изобретательному уму и острому языку девушка вскоре узнает правду. Однако вместо того, чтобы отомстить преступнику, она заводит дружбу с императрицей Фучей, которая перед смертью просит Вэй позаботиться об императоре. Это становится нелегкой задачей, так как самые красивые и хитрые наложницы Запретного города также борются за сердце правителя. Чтобы завоевать любовь императора и обрести счастье, Вэй Инло предстоит пройти через тяжелые испытания.

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Информация

Страна
Китай
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.1 IMDb