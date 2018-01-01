Покорение дворца Яньси. Сезон 1. Серия 30
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Покорение дворца Яньси
1-й сезон
30-я серия

Покорение дворца Яньси (сериал, 2018) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

9.42018, Yan xi gong lue
Мелодрамы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуца. Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести. Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре. И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.

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Информация

Страна
Китай
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.1 IMDb