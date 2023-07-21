Покорение дворца Яньси. Сезон 1. Серия 1
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Покорение дворца Яньси
1-й сезон
1-я серия

Покорение дворца Яньси (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.52018, Yan xi gong lue
Мелодрама, Исторический18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуца. Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести. Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре. И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.

Страна
Китай
Жанр
Исторический, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.2 IMDb