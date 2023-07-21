Покорение дворца Яньси (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.52018, Yan xi gong lue
Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 6
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 10
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 12
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 13
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 14
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 15
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 17
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 18
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 19
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 20
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 21
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 22
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 23
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 25
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 26
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 27
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 28
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 29
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 30
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 31
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 32
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 33
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 34
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 35
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 36
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 37
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 38
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 39
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 40
- 18+43 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 41
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 42
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 43
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 44
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 45
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 46
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 47
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 48
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 49
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 50
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 51
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 52
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 53
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 54
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 55
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 56
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 57
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 58
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 59
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 60
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 61
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 62
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 63
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 64
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 65
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 66
- 18+45 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 67
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 68
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 69
- 18+44 мин
Покорение дворца Яньси
Сезон 1 Серия 70
О сериале
Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуца. Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести. Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре. И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Хуэй
Кайдун
- ВДРежиссёр
Вэнь
Дэгуан
- Актриса
У
Цзиньянь
- Актёр
Не
Юань
- Актёр
Лю
Эньшан
- Актриса
Чармейн
Ше
- Актриса
Анна
Фан
- Актриса
Цзян
Цзысинь
- Актёр
Кевин
Сюй
- Актриса
Су
Цин
- Актёр
Лоуренс
Вон
- Сценарист
Чжэн
Юй
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков