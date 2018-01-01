Покорение дворца Яньси (сериал, 2018) сезон 1 серия 57 смотреть онлайн

Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуца. Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести. Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре. И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.

