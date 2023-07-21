Покорение дворца Яньси. Сезон 1. Серия 66
Покорение дворца Яньси (сериал, 2018) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн

9.42018, Yan xi gong lue
Мелодрама18+
Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуца. Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести. Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре. И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.2 IMDb