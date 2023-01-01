Мой мистер (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главные герои дорамы — мужчина за сорок Донхун и молодая девушка Ли Чжи Ан, — работают в одной компании. Чжи Ан едва сводит концы с концами, нелюдима и необщительна, в ее жизни нет ничего, что доставляло бы счастье. Донхун — честный человек, что мешает ему проявлять амбиции, он спокойный и добрый по натуре мужчина. Руководство фирмы решило избавиться от него как от неугодно сотрудника, прислав с курьером взятку. Не зная, что делать, главный герой спрятал деньги в ящик своего стола и ушел.



Воспользовавшись ситуацией, Чжи Ан выкрала деньги, в которых так нуждалась. Как дальше сложится судьба главных героев?



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