Мой мистер (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.82018, Naui ajeossi 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+85 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+70 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+74 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+76 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+75 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+73 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+76 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+77 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+75 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+75 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+76 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+78 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+77 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+76 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+77 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+88 мин
Мой мистер
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Главные герои дорамы — мужчина за сорок Донхун и молодая девушка Ли Чжи Ан, — работают в одной компании. Чжи Ан едва сводит концы с концами, нелюдима и необщительна, в ее жизни нет ничего, что доставляло бы счастье. Донхун — честный человек, что мешает ему проявлять амбиции, он спокойный и добрый по натуре мужчина. Руководство фирмы решило избавиться от него как от неугодно сотрудника, прислав с курьером взятку. Не зная, что делать, главный герой спрятал деньги в ящик своего стола и ушел.
Воспользовавшись ситуацией, Чжи Ан выкрала деньги, в которых так нуждалась. Как дальше сложится судьба главных героев?
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
9.1 IMDb