Мама (Корея)
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Мама (Корея)

Мама (Корея) (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.12018, Madeo 1 сезон
Драмы16+

Сезоны и серии

Мама

Сюжет

Маленькой Хе-не не повезло с мамой, женщина жестоко обращается с ребeнком. Девочка не жалуется и всем говорит, что у неe всe в порядке, но ситуация в семье не укрывается от глаз учительницы начальных классов Су-джин. Та приходит в ужас от сложившейся ситуации и решает стать мамой Хе-ны.

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Информация

Страна
Южная Корея
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
9.0 IMDb