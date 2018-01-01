Мама. Серия 8
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Мама (Корея)
Мама
8-я серия

Мама (Корея) (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.12018, Madeo
Драмы16+

Сезоны и серии

Мама

Сюжет

Маленькой Хе-не не повезло с мамой, женщина жестоко обращается с ребeнком. Девочка не жалуется и всем говорит, что у неe всe в порядке, но ситуация в семье не укрывается от глаз учительницы начальных классов Су-джин. Та приходит в ужас от сложившейся ситуации и решает стать мамой Хе-ны.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
9.0 IMDb