WinkСериалыМама (Корея)Мама10-я серия
Мама (Корея) (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
9.12018, Madeo
Драма16+
Сезоны и серии
- 16+67 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+63 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+65 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+69 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+70 мин
Мама (Корея)
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Маленькой Хе-не не повезло с мамой, женщина жестоко обращается с ребeнком. Девочка не жалуется и всем говорит, что у неe всe в порядке, но ситуация в семье не укрывается от глаз учительницы начальных классов Су-джин. Та приходит в ужас от сложившейся ситуации и решает стать мамой Хе-ны.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb