Мама (Корея) (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Маленькой Хе-не не повезло с мамой, женщина жестоко обращается с ребeнком. Девочка не жалуется и всем говорит, что у неe всe в порядке, но ситуация в семье не укрывается от глаз учительницы начальных классов Су-джин. Та приходит в ужас от сложившейся ситуации и решает стать мамой Хе-ны.

