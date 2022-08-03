Мама. Серия 7
Wink
Сериалы
Мама (Корея)
Мама
7-я серия

Мама (Корея) (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.12018, Madeo
Драма16+

Сезоны и серии

Мама

О сериале

Маленькой Хе-не не повезло с мамой, женщина жестоко обращается с ребeнком. Девочка не жалуется и всем говорит, что у неe всe в порядке, но ситуация в семье не укрывается от глаз учительницы начальных классов Су-джин. Та приходит в ужас от сложившейся ситуации и решает стать мамой Хе-ны.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb