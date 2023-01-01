Книга семьи Гу
Wink
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Книга семьи Гу
9.32013, Kangchi, the beginning (Gugaui seo) 1 сезон
Фэнтези, Исторические16+

Книга семьи Гу (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фантастическая история, главным героем которой является получеловек-полубог. Известная многим легенда корейского фольклора о Кумихо на этот раз в мужском исполнении. Что значит быть человеком? Как им стать? Что делает нас людьми?

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb