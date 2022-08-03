Wink
Книга семьи Гу
Книга семьи Гу (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.32013, Kangchi, the beginning (Gugaui seo) 24 серии
Фэнтези, Мелодрама16+

Фантастическая история, главным героем которой является получеловек-полубог. Известная многим легенда корейского фольклора о Кумихо на этот раз в мужском исполнении. Что значит быть человеком? Как им стать? Что делает нас людьми?

Южная Корея
Исторический, Фантастика, Мелодрама, Фэнтези

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb