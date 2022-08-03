Книга семьи Гу (сериал, 2013) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Книга семьи Гу. Сезон 1. Серия 19
Книга семьи Гу
1-й сезон
19-я серия
9.32013, Kangchi, the beginning (Gugaui seo)
Фэнтези, Исторический16+

Фантастическая история, главным героем которой является получеловек-полубог. Известная многим легенда корейского фольклора о Кумихо на этот раз в мужском исполнении. Что значит быть человеком? Как им стать? Что делает нас людьми?

Южная Корея
Исторический, Фантастика, Мелодрама, Фэнтези
Full HD
63 мин / 01:03

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb