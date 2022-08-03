WinkСериалыКнига семьи Гу1-й сезон8-я серия
9.32013, Kangchi, the beginning (Gugaui seo)
Фэнтези, Мелодрама16+
Книга семьи Гу (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Фантастическая история, главным героем которой является получеловек-полубог. Известная многим легенда корейского фольклора о Кумихо на этот раз в мужском исполнении. Что значит быть человеком? Как им стать? Что делает нас людьми?
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Фантастика, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb