Книга семьи Гу (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Фантастическая история, главным героем которой является получеловек-полубог. Известная многим легенда корейского фольклора о Кумихо на этот раз в мужском исполнении. Что значит быть человеком? Как им стать? Что делает нас людьми?



