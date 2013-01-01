Книга семьи Гу. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
Книга семьи Гу
1-й сезон
22-я серия
9.32013, Kangchi, the beginning (Gugaui seo)
Фэнтези, Мелодрамы16+

Книга семьи Гу (сериал, 2013) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фантастическая история, главным героем которой является получеловек-полубог. Известная многим легенда корейского фольклора о Кумихо на этот раз в мужском исполнении. Что значит быть человеком? Как им стать? Что делает нас людьми?

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb