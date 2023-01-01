Хороший доктор
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Хороший доктор

Хороший доктор (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Gut dakteo 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Трогательная дорама о гениальном враче с аутизмом — оригинальный сериал, по мотивам которого снят американский ремейк с Фредди Хаймором.

Пак Щи-он страдает расстройством аутистического спектра и мечтает стать детским хирургом. Главный врач больницы, рискуя собственной репутацией и карьерой, устраивает его в качестве ординатора с испытательным сроком на шесть месяцев. Благодаря синдрому Саванта парень обладает исключительной памятью, но вместе с этим у него наблюдаются серьезные нарушения в развитии, которые мешают взаимодействовать с людьми. Коллеги не воспринимают Пака всерьез и считают, что ему не место в команде. Однако Щи-он готов стараться изо всех сил, чтобы стать профессиональным хирургом.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb