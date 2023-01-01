Хороший доктор (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

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Через тернии к звездам: вдохновляющая дорама «Хороший доктор» — смотреть онлайн сериал можно на видеосервисе Wink.



Пак Щи-он с детства мечтает стать хирургом, но перед ним серьезное препятствие: из-за врожденного синдрома саванта юноше трудно взаимодействовать с людьми. Несмотря на это, Щи-ону удается убедить главврача престижной сеульской больницы дать ему шанс. Его феноменальная память помогает во врачебной практике, хотя коллеги, знающие о болезни парня, не воспринимают его всерьез. Но Пак Щи-он решительно настроен доказать себе и остальным, что он способен на многое, в том числе — стать настоящим профессионалом не хуже других.



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