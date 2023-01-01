Хороший доктор (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Хороший доктор
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+63 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+62 мин
Хороший доктор
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Через тернии к звездам: вдохновляющая дорама «Хороший доктор» — смотреть онлайн сериал можно на видеосервисе Wink.
Пак Щи-он с детства мечтает стать хирургом, но перед ним серьезное препятствие: из-за врожденного синдрома саванта юноше трудно взаимодействовать с людьми. Несмотря на это, Щи-ону удается убедить главврача престижной сеульской больницы дать ему шанс. Его феноменальная память помогает во врачебной практике, хотя коллеги, знающие о болезни парня, не воспринимают его всерьез. Но Пак Щи-он решительно настроен доказать себе и остальным, что он способен на многое, в том числе — стать настоящим профессионалом не хуже других.
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