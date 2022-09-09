Хороший доктор (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Трогательная дорама о гениальном враче с аутизмом — оригинальный сериал, по мотивам которого снят американский ремейк с Фредди Хаймором. Пак Щи-он страдает расстройством аутистического спектра и мечтает стать детским хирургом. Главный врач больницы, рискуя собственной репутацией и карьерой, устраивает его в качестве ординатора с испытательным сроком на шесть месяцев. Благодаря синдрому Саванта парень обладает исключительной памятью, но вместе с этим у него наблюдаются серьезные нарушения в развитии, которые мешают взаимодействовать с людьми. Коллеги не воспринимают Пака всерьез и считают, что ему не место в команде. Однако Щи-он готов стараться изо всех сил, чтобы стать профессиональным хирургом. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить вдохновляющую историю одаренного парня из сериала «Хороший доктор», — дорама 2013 года доступна онлайн на видеосервисе Wink!

