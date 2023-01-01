Дандадан (мультсериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Дандадан 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Старшеклассница Момо Аясэ верит в привидений. Однажды она знакомится с парнем Кэном Такакурой, который убеждён в существовании инопланетян. Они начинают спорить, пытаясь навязать друг другу свою точку зрения, и решают посетить оккультные места. Выясняется, что оба были правы.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыКомедии, Фантастика, Мультфильмы, Боевики, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- АГРежиссёр
Абель
Гонгора
- МТАктриса
Мию
Томита
- АЯАктриса
Ая
Яманэ
- СВАктриса
Сион
Вакаяма
- МТАктриса
Маюми
Танака
- НМАктриса
Нана
Мидзуки
- КМАктриса
Каори
Маэда
- КСАктёр
Кодзи
Сэки
- ЮМАктриса
Юкико
Мотоёси
- АСАктриса
Аянэ
Сакура
- НХАктёр
Нацуки
Ханаэ
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ХКПродюсер
Хироси
Камэи
- ХАПродюсер
Хироюки
Аои
- ДХХудожник
Дзюнъити
Хигаси
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- КУКомпозитор
Кэнсукэ
�Усио