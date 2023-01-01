Дандадан (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+24 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Дандадан
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Подростковое безумное аниме, где мир людей узнает о существовании инопланетян и злых духов. Смотрите сериал «Дандадан» в подписке Amediateka на сервисе Wink. Сейчас доступен у аниме «Дандадан» сезон 1.
В первом сезоне мы знакомимся с героями. Школьник Кэн Такакура твердо уверен, что инопланетяне реальны, а вот призраков считает выдумкой. Его жизнь меняется, когда он знакомится с Момо Аясе — внучкой медиума, которая верит в духов, но сомневается в существовании пришельцев. Ребята начинают посещать таинственные и мистические места в поисках доказательств собственной теории, а в итоге находят и призраков, и инопланетян. После столкновения с паранормальными существами девушка Момо обнаруживает у себя экстрасенсорные способности, а Кэн теперь может становиться монстром. Два подростка пускаются в безумные приключения, где им предстоит бороться с духами и инопланетянами, а также выяснять отношения друг с другом.
Какие еще сюрпризы ждут ребят в их захватывающем путешествии? Смотрите 1 сезон сериала «Дандадан» в подписке Amediateka на сервисе Wink. Скорее присоединяйтесь к удивительному миру «Дандадан» — аниме, где человеческое сталкивается с паранормальным.
Сериал Дандадан 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
- АГРежиссёр
Абель
Гонгора
- МТАктриса
Мию
Томита
- АЯАктриса
Ая
Яманэ
- СВАктриса
Сион
Вакаяма
- МТАктриса
Маюми
Танака
- НМАктриса
Нана
Мидзуки
- КМАктриса
Каори
Маэда
- КСАктёр
Кодзи
Сэки
- ЮМАктриса
Юкико
Мотоёси
- АСАктриса
Аянэ
Сакура
- НХАктёр
Нацуки
Ханаэ
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ХКПродюсер
Хироси
Камэи
- ХАПродюсер
Хироюки
Аои
- ДХХудожник
Дзюнъити
Хигаси
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- КУКомпозитор
Кэнсукэ
Усио