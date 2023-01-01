Дандадан (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Подростковое безумное аниме, где мир людей узнает о существовании инопланетян и злых духов. Смотрите сериал «Дандадан» в подписке Amediateka на сервисе Wink. Сейчас доступен у аниме «Дандадан» сезон 1.



В первом сезоне мы знакомимся с героями. Школьник Кэн Такакура твердо уверен, что инопланетяне реальны, а вот призраков считает выдумкой. Его жизнь меняется, когда он знакомится с Момо Аясе — внучкой медиума, которая верит в духов, но сомневается в существовании пришельцев. Ребята начинают посещать таинственные и мистические места в поисках доказательств собственной теории, а в итоге находят и призраков, и инопланетян. После столкновения с паранормальными существами девушка Момо обнаруживает у себя экстрасенсорные способности, а Кэн теперь может становиться монстром. Два подростка пускаются в безумные приключения, где им предстоит бороться с духами и инопланетянами, а также выяснять отношения друг с другом.



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