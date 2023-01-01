Под кожей (сериал, 2022) смотреть онлайн

Художник-портретист работает в полиции, где ему приходится иметь дело с капитаном, обвиняющим его в смерти друга. Сериал «Под кожей» — захватывающий детективный хит из Китая о напарниках, которые учатся ценить друг друга, несмотря на разногласия.



Шэнь И мог бы стать выдающимся художником, однако после трагической гибели офицера, к которой он оказался причастен, он больше не может думать о высоком искусстве. Вместо этого он принимает приглашение на должность портретиста в бюро общественной безопасности. Его талант позволяет создавать скетчи, которые помогают полицейским находить виновников жутких преступлений. Шэню приходится сотрудничать с капитаном Ду Чэном, другом того самого офицера, из-за смерти которого молодой художник оказался в полиции. Поначалу они с трудом находят общий язык, однако по мере того, как Шэнь И помогает раскрывать дела, он становится незаменимым членом команды.



Присоединиться к их расследованиям позволит «Под кожей». Дорама из Китая доступна к просмотру онлайн на Wink.



