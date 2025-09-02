Под кожей (сериал, 2022) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн

Полицейский портретист Шэнь И сталкивается с более сложными делами. Вместе с капитанов Ду Чэном они расследуют новые преступления в сериале «Под кожей», 2 сезон которого можно смотреть на нашем видеосервисе.



В продолжении психологического детектива Шэнь И сталкивается с необходимостью изменить свой подход к работе в полиции. Он винит себя в смерти маленькой девочки и считает, что она погибла из-за его нерешительности. Теперь он твердо намерен разработать систему, которая позволит ему предугадывать преступления и для этого пристально изучает разум преступников. В его скетчах появляются цвета, а преданность работе начинает граничить с помешательством. Это не нравится капитану Ду Чэну, который старается уберечь Шэня от необдуманных поступков.



Какие испытания им предстоит преодолеть во имя правосудия, расскажет дорама «Под кожей». 2 сезон смотреть онлайн вы сможете на Wink.

