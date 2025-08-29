Под кожей (сериал, 2022) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Под кожей. Сезон 2. Серия 15
9.02022, Lie zui tu jian
Детектив, Криминал18+
О сериале

Полицейский портретист Шэнь И сталкивается с более сложными делами. Вместе с капитанов Ду Чэном они расследуют новые преступления в сериале «Под кожей», 2 сезон которого можно смотреть на нашем видеосервисе.

В продолжении психологического детектива Шэнь И сталкивается с необходимостью изменить свой подход к работе в полиции. Он винит себя в смерти маленькой девочки и считает, что она погибла из-за его нерешительности. Теперь он твердо намерен разработать систему, которая позволит ему предугадывать преступления и для этого пристально изучает разум преступников. В его скетчах появляются цвета, а преданность работе начинает граничить с помешательством. Это не нравится капитану Ду Чэну, который старается уберечь Шэня от необдуманных поступков.

Какие испытания им предстоит преодолеть во имя правосудия, расскажет дорама «Под кожей». 2 сезон смотреть онлайн вы сможете на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb