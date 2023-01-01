Мультфильм Путешествие к бессмертию смотреть онлайн

Сюжет

Простой деревенский юноша ищет путь к бессмертию. Китайский анимационный боевик от создателей захватывающего фэнтезийного сериала «Да будет ночь».



Хань Ли вырос в семье простолюдинов. Когда наступает суровая зима, родители решают спасти сына от голодной смерти и отправляют его в школу Скрытых врат. Там он начинает изучать боевые искусства, медицину и другие науки. Однако вскоре юноша узнает тайну своего учителя: тот хочет вернуть себе молодость и силу, пытаясь завладеть телом Хань Ли. В итоге злодей потерпит поражение, а перед парнем откроются новые перспективы и возможность стать бессмертным. Так начинается его опасное и долгое путешествие за вечной молодостью.



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