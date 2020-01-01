Путешествие к бессмертию (сериал, 2020) сезон 1 серия 137 смотреть онлайн бесплатно

Зрелищное китайское аниме о юном простолюдине, который постигает тайны древней боевой магии и ищет путь к вечной молодости. Не пропустите «Путешествие к бессмертию» — смотреть онлайн мультсериал 2020 года можно прямо сейчас на Wink!



В первом сезоне обычному крестьянскому мальчишке Хань Ли приходится рано повзрослеть и отправиться в знаменитую школу Скрытых Врат. Однако перед поступлением ему предстоит пройти ряд испытаний, а также столкнуться с жестокими наставниками и безжалостными соперниками. Благодаря смекалке и помощи одного из кандидатов Хань Ли удается справиться с заданием и стать учеником могущественного господина Мо. Под его руководством юноша постигает древние знания и тайны, открывающие ему путь к бессмертию.



Красочный фэнтезийный мир, сильный герой и неожиданные сюжетные повороты — все это вы найдете в мультсериале «Путешествие к бессмертию».



Сериал Путешествие к бессмертию 1 сезон 137 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.