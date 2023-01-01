Ты тоже человек?
Wink
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Ты тоже человек?
9.32018, Neodo inganini? 1 сезон
Мелодрамы, Фантастика16+

Ты тоже человек? (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

С наследником богатой семьи Нам Щином происходит несчастный случай, и парень впадает в кому. Его мать занимается исследованиями мозга и разработкой искусственного интеллекта, поэтому она создаeт андроида с внешностью сына.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb