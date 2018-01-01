WinkСериалыТы тоже человек?1-й сезон13-я серия
9.32018, Neodo inganini?
Мелодрама, Фантастика16+
Эта серия пока недоступна
Ты тоже человек? (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
С наследником богатой семьи Нам Щином происходит несчастный случай, и парень впадает в кому. Его мать занимается исследованиями мозга и разработкой искусственного интеллекта, поэтому она создаeт андроида с внешностью сына.
Сериал Ты тоже человек? Серия 13 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Мелодрама
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb