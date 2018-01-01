Ты тоже человек? Серия 16
Wink
Сериалы
Ты тоже человек?
1-й сезон
16-я серия
9.32018, Neodo inganini?
Мелодрамы, Фантастика16+

Ты тоже человек? (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

С наследником богатой семьи Нам Щином происходит несчастный случай, и парень впадает в кому. Его мать занимается исследованиями мозга и разработкой искусственного интеллекта, поэтому она создаeт андроида с внешностью сына.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb