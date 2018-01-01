WinkСериалыТы тоже человек?1-й сезон16-я серия
9.32018, Neodo inganini?
Мелодрамы, Фантастика16+
Ты тоже человек? (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+64 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+65 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+64 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+61 мин
Ты тоже человек?
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
Сюжет
С наследником богатой семьи Нам Щином происходит несчастный случай, и парень впадает в кому. Его мать занимается исследованиями мозга и разработкой искусственного интеллекта, поэтому она создаeт андроида с внешностью сына.
Сериал Ты тоже человек? Серия 16 1 сезон 16 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Мелодрамы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb