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Ты тоже человек?
1-й сезон

Ты тоже человек? (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32018, Neodo inganini? 18 серий
Мелодрамы, Фантастика16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

С наследником богатой семьи Нам Щином происходит несчастный случай, и парень впадает в кому. Его мать занимается исследованиями мозга и разработкой искусственного интеллекта, поэтому она создаeт андроида с внешностью сына.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb