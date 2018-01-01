Ты тоже человек? (сериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Ты тоже человек? Серия 15
Wink
Сериалы
Ты тоже человек?
1-й сезон
15-я серия
9.32018, Neodo inganini?
Мелодрама, Фантастика16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

С наследником богатой семьи Нам Щином происходит несчастный случай, и парень впадает в кому. Его мать занимается исследованиями мозга и разработкой искусственного интеллекта, поэтому она создаeт андроида с внешностью сына.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb