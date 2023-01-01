Майская молодость (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действия дорамы разворачиваются в 1980 году и расскажут историю любви двух молодых людей. Хван Хи Тэ поступает в Сеульский медицинский колледж и становится настоящей гордостью Кванджу. По натуре парень настоящий бунтарь, вместе со своим другом он придерживается демократических взглядов. Перед отъездом в колледж он соглашается пойти на свидание вслепую, устроенное его родителями. Там он знакомится с Ким Мен Хи, которая работает медсестрой. Покинув родной дом она живет совсем одна. Девушка согласилась помочь подруге из богатой семьи Су Рен, выдавая на свидании себя за нее. Неожиданно молодые люди влюбляются друг в друга.



В мае 1980 года, в разгар призывов к демократии, которые разносились по всему Кванджу, Хи Тэ и Мен Хи оказались заложниками судьбы.



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