Майская молодость (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Май 1980 года. На фоне неспокойной обстановки в Кванджу студент медучилища и медсестра влюбляются друг в друга.



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