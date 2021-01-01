Майская молодость. Сезон 1. Серия 4
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Майская молодость
1-й сезон
4-я серия

Майская молодость (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Youth of May
Мелодрамы, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Май 1980 года. На фоне неспокойной обстановки в Кванджу студент медучилища и медсестра влюбляются друг в друга.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb