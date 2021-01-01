Майская молодость (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
9.02021, Youth of May
Мелодрамы, Драмы16+
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+66 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+57 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+58 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+57 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+57 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Майская молодость
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Май 1980 года. На фоне неспокойной обстановки в Кванджу студент медучилища и медсестра влюбляются друг в друга.
Сериал Майская молодость 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb