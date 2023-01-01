Вернуться в 1988 (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действия сериала переносят зрителя в 1988 год, когда в Сеуле проходили летние Олимпийские игры. В центре событий оказывается дружелюбная компания соседей, которая живет словно большая семья. У каждой из семей есть свои проблемы, �но многие начинают верить в маленькое чудо на фоне грандиозного события, которое вскоре состоится в их городе.



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